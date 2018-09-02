قال الدكتور تامر مرعي، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه تم لأول مرة إجراء عملية ولادة قيصرية بمستشفى سانت كاترين، مؤكدا أن حالة الأم والمولود مستقرة.

وأوضح "مرعي"، أن الخدمات الصحية بالمستشفى أصبحت على أعلى مستوى بعد تنفيذ البروتوكولات الطبية التي تم توقيعها مع جامعة الأزهر وجامعة عين شمس، مضيفا أن القوافل الطبية متواجدة باستمرار بالمحافظة ونجحت في حل أزمة نقص الأطباء، مقدما الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، لدعمها القطاع الصحي بجنوب سيناء.

وفي سياق متصل، قدم النائب عطية موسى، عضو مجلس النواب، الشكر إلى الطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة، والذي يضم الدكتور محمد شعث استشاري النساء والتوليد بجامعة الزقازيق والفريق الطبي المعاون له وطاقم التمريض والتخدير.

وقال" موسى": "إن سانت كاترين كانت تعاني من الخدمات الصحية ويتم نقل الحالات إلى مستشفى الطور العام؛ ما عرض حياة عدد من المواطنين للخطر، أما الآن فيتم إجراء العمليات من قبل القوافل الطبية التي تجوب كل مستشفيات المحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء".