«سول» تعلن إلغاء زيارة فايز السراج بسبب قضايا داخلية ليبية

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز مصطفى السراج ألغى زيارته المقررة لكوريا الجنوبية بسبب قضايا داخلية في بلاده.

وأوضح المكتب الرئاسي، في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "السراج" كان من المقرر أن يزور سول الأسبوع الجاري لعقد قمة ثنائية مع الرئيس مون جيه - إن، يوم الأربعاء المقبل، إلا أنه تم تأجيل الزيارة بسبب قضايا داخلية ليبية.

يُذكر أن زيارة "السراج" لكوريا الجنوبية كانت ستكون الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤول ليبي، كما أن لقاءه مع "مون" كان سيمثل أول قمة ثنائية بين البلدين.