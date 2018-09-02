قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية، إن أمريكا تعرضت لهزيمة استخباراتية كبري وساحقة على يد الصين، وفقًا لما ذكرته صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية ووكالة «نوفوستي» الروسية.



وأضاف في برنامجه «الطبعة الأولى»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس السبت، أن الأجهزة الاستخباراتية الصينية رصدت شبكة من المسؤولين في الدولة الصينية يعملوا لصالح الاستخبارات الأمريكية، متابعًا أن الصين قامت بإعدام 30 مسؤولًا في الصين يعملوا جواسيس لصالح أمريكا.



وأوضح أن القضية بدأت منذ عام 2010 عندما نشرت وكالة «نوفوستي» تفاصيل القصة، عندما حققت الصين ثاني مركز اقتصادي في العالم، وأصبحت على مشارف الوصول للمركز الأول، فضلًا عن صعودها اقتصاديًا وعسكريًا ومد نفوذها الإقليمي والدولي، معقبًا: «كلما زاد النفوذ الاقتصادي زاد التجسس على الدولة مئات المرات، وأمريكا جندت المئات من المسؤولين في الصين لصالحها، وكذلك الصين رمت جواسيس في أمريكا وجميع أنحاء العالم».



وأشار إلى قيام حرب استخباراتية بين الجهازين الصيني والأمريكي، وأصبحت أمريكا تسمع وترى كل ما يجرى في الصين طبقًا لما ذكرته وكالة «نوفوستي»، وتمكنت من الحصول على معلومات هامة على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، موضحًا أن المعلومات بدأت تقل من شهر لآخر حتى اختفت تمامًا في خلال سنة واحدة فقط.



وذكر أن الصين استطاعت القبض على جميع الجواسيس الأمريكان، والتخلص منهم، بعد تعقب كامل لشبكة الجاسوسية الأمريكية، متابعًا: «الصين استغلت حالة الاسترخاء والثقة عند الجواسيس الأمريكان بعد اقتحام دوائر معلوماتية هامة في الصين، وقامت بتوجيه حرب إلكترونية من خلال اقتحام شبكة الاستخبارات الأمريكية، والحصول على قوائم المعلومات الخاصة بالجواسيس وإنهاء أكبر شبكة جاسوسية كبرى في سنة واحدة».



