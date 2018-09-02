كابرال يقود سبورتينج لشبونة لفوز صعب على فييرينسي في الدوري البرتغالي

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انتزع فريق سبورتينج لشبونة فوزا صعبا أمام ضيفه فييرينسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل بيلينينسيش مع فيتوريا سيتوبال سلبيا وفوز سانتا كلارا على بوافيستا 4 / 2.

ويدين لشبونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوفاني كابرال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

ورفع سبورتينج لشبونة رصيده إلى عشر نقاط وقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف خلف سبورتينج براجا، فيما توقف رصيد فييرينسي عند سبع نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بنفيكا.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على مباراة بيلينينسيش مع ضيفه فيتوريا سيتوبال.

وحصل كل فريق على نقطة، ليرفع بيلينينسيش رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع كما رفع فيتوريا سيتوبال رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز سانتا كلارا على بوافيستا 4 / 2.

وسجل أهداف سانتا كلارا كل من تياجو سانتانا في الدقيقة 19 وفرناندو أندرادي في الدقيقة 50 وأسامة رشيد (هدفين) في الدقيقتين 60 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدفي بوافيستا فريدريكو فالكوني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وجواو تالوشا في الدقيقة 65.

ورفع سانتا كلارا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن وتوقف رصيد بوافيستا عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.