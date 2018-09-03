مروان حامد: بدء تصوير فيلم «رجل المستحيل» نهاية الشهر الحالي

قال المخرج مروان حامد، أنه يعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل فيلم (رجل المستحيل) للاستقرار على الأبطال المشاركين في الفيلم بشكل نهائي، فضلا عن وضع التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ التصوير نهاية الشهر الحالي.

وقال «حامد» في تصريحات صحفية، إن "الفيلم سيتم تصويره في كل من مصر والصين وأوروبا ودبي، وطبيعة (رجل المستحيل) ستكون معاصرة للفترة الحالية في قالب تشويقي".

يذكر أن رواية (رجل المستحيل) من تأليف الكاتب نبيل فاروق، وتحكي المهام التي يخوضها رجل المخابرات المصرية أدهم صبري فيما تتعلق بحماية الأمن القومي من خطط المنظمات الدولية وأجهزة المخابرات المعادية، حيث يتسم أدهم صبري بالقدرة على أداء فنون القتال بمختلف أنواعها، مع مهارة عالية في التنكر والتحدث بأكثر من لغة بلهجات ولكنات مختلفة.