أعلن المنتج فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما المصرية، تصدر فيلم "البدلة" في أسبوع عيد الأضحى بـ ٢٤ مليون جنيه، مؤكدا أن فيلم "تراب الماس" جاء في المركز الثاني بـ 16 مليون و ٩٠٠ ألف، أما فيلم "الديزل" فجاء في المركز الثالث حسب "صبري" بـ ١٦ مليونا و٦٠٠ ألف، وجاء في المركز الرابع فيلم "الكويسين" بـ١١ مليونا و٤٠٠ ألف، أما المركز الخامس فكان من نصيب "بني آدم" بـ6 ملايين و354 ألف جنيه.

وأضاف "صبري"، خلال ظهوره في برنامج "عرب وود" على قناة روتانا سينما، أن فيلم "سوق الجمعة" حقق مليون و٧٠٠ ألف، فيما لم يذكر إيرادات فيلم "بيكيا".

وحرص تامر حسني، على نشر تصريحات رئيس غرفة صناعة السينما عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، مؤكدا: "السيد فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما المصرية يعلن رسميًا تصدر فيلم البدلة بالمركز الأول ويعلن عن باقي المراكز في فترة العيد".

وتابع "حسني" قائلا:"الف مبروك لجميع نجوم وصناع فيلم البدلة ومبروك لجميع زملائي وصناع الأفلام المشاركة في موسم عيد الأضحى ٢٠١٨".