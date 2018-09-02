تريزيجيه أساسيًا مع قاسم باشا أمام أنقرة

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يستضيف قاسم باشا التركي الذي يضم محمود حسن " تريزيجه" لاعب المنتخب الوطني، فريق أنقرة اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري اليوناني.

وجاء تريزيجه في التشكيل الأساسي الذي أعلنه أوندير أوزين المديرالفني لقاسم باشا، وذلك للمرة الثالثة تواليًا.

ونجح قاسم باشا في الفوز بالجولة الماضية علي سيفاس سبور بنتيجة 3-0 ، وبمشاركة لاعب الأهلي السابق .

ويحتل قاسم باشا المركز الثاني برصيد 9 نقاط ، وبفارق الأهداف عن جالطه سراي الذي يتصدر ترتيب الدوري التركي، ويسعي رفاق تريزيجه لتحقيق الفوز وانتازع الصدارة من جالطه سراي.

يذكرأن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني كان أعلن عن ضمه لتريزيجه ضمن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادًا لمواجهة النيجر يوم 8 سبتمبرالجاري ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.