أشاد الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، باللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، مع البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووفد ملتقى الشباب العالمي الأول للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إن «هذا اللقاء يؤكد على اهتمام الدولة بالشباب»، مشيرًا إلى ما وصفه بتركيز «السيسي» على الشباب في كل مناسبة أو خطاب له.

وأضاف أن «السيسي تحدث في خطابه ببداية الفترة الرئاسية الثانية، أنه سيتم التركيز على تنمية الإنسان»، موضحًا: «هذا دور أساسي لكل المجتمع ومؤسسات الدولة المدنية وغير المدنية».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن «اهتمام الدولة بالشباب ليس بشيء ترفيهي، ولكنه واجب عليها وحق للشباب المصري».

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبصحبته وفد من ملتقي الشباب العالمي الأول للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.