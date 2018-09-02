وزير الخارجية الألماني يناشد مواطنيه المزيد في مكافحة العنصرية

ناشد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مواطني البلاد بذل مزيد من الجهد في مكافحة العنصرية والدفاع عن الديمقراطية.

وقال «ماس» لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: «للأسف، انتشر في مجتمعنا نوع من اللامبالاة، لابد أن نتغلب عليها في الواقع، يتعين علينا أن ننهض، ونترك الصمت يجب إنهاء أعوام من الغيبوبة».

وأضاف الوزير، أن الجيل الذي ينتمي إليه تلقى الحرية وسيادة القانون والديمقراطية هدية، وقال: «لم نقاتل لنصل إلى ذلك، اعتبرناها، نوعا ما، أمرا طبيعيا».

وأوضح «ماس»، أنه تم مخاطبته كثيرا من قبل نظراء أوروبيين خلال المسيرات اليمينية المتطرفة، التي شهدتها مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا، وأشار إلى أنه سيتم النظر لألمانيا بشكل مبرر على نحو نقدي، عندما يتعلق الأمر بمعاداة الأجانب والتشدد اليميني والعنصرية.

من جانبها، قالت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي للصحيفة، إنه يجب أن تكشف التحقيقات التي تتم في كمنيتس إلى أي مدى تتوارى شبكات يمينية متطرفة خلف المظاهرات والأعمال المعادية للأجانب، وأضافت: «لن نسكت على اختراق متطرفين يمينيين لمجتمعنا».

يشار إلى، أن الادعاء العام بدأ التحقيقات في أحداث «كمنيتس» عقب أعمال معادية للأجانب خلال مظاهرات في المدينة، ووصل الأمر إلى أداء تحية هتلر، أو التحية النازية.

ونشبت أحداث «كمنيتس» على خلفية مقتل مواطن ألماني، 35 عامًا، إثر طعنات بسكين خلال شجار بين أفراد من جنسيات مختلفة، ويقبع حاليا شابان، عراقي وسوري، قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في ارتكابهما الجريمة.