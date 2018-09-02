الديمقراطي الكردستاني: «مفاوضات بغداد ستكون الفيصل لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي»

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي اليوم الأحد، أن المفاوضات التي سيجريها وفد الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد ستكون هي الفيصل لتحديد مسار التحالف الكردستاني تجاه أي محور ينضم لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان؛ تمهيدًا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال «المندلاوي»، في تصريحات أوردتها قناة «السومرية نيوز»، إن الوفد الكردي القادم إلى بغداد يحمل ورقة المطالب التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي بين المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني»، مشيرا إلى أهمية وجود مباحثات حقيقية لتشكيل الكتلة الأكبر وفق رؤية وطنية تخدم الجميع.

وأضاف «المندلاوي»، أن التحالف الكردستاني منفتح على جميع القوى السياسية، لافتا إلى أن التعامل سيكون بناء على رؤية ومنهج كل محور ومدى تفاعله مع البرنامج، مؤكدًا أن الكرد يسعون لتحقيق شراكة حقيقية مع المحور الذي سيتم الانضمام إليه.

يذكر، أن وفدي حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وصلا أمس، إلى بغداد والتقيا مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لبحث توحيد الصفوف لتشكيل الكتلة الأكبر.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر؛ تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.