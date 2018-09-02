يفتتح مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية بإشراف الدكتور عبدالوهاب السيد، فعاليات الموسم الفني الجديد لدار الأوبرا المصرية 2018-2019، بحفل لطلاب فصول البالية في 8 مساء الأربعاء المقبل على المسرح الكبير.

ويتضمن الحفل فاصلين؛ الأول يقدم خلاله طلاب فصل البالية بإشراف الدكتورة سلمى شريف، مقتطفات من أشهر الباليهات العالمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الرقصات الحديثة، الفالس والكلاسيك وغيرها.

أما الفاصل الثاني يقدم خلاله طلاب فصل البالية بإشراف الدكتور ممدوح حسن، عرض بالية بحيرة البجع، بالإضافة إلى مجموعة من الرقصات على أغنية «كلمات» للمطربة الكبيرة ماجدة الرومي.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس عام 1993 بهدف الارتقاء بالتذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام لتعليم (البيانو - الجيتار - الباليه - الكلاكيت - الغناء الأوبرالي والعربي - الفلوت - الفيولينا - العود - القانون)، بالإضافة إلى فصول خاصة لذوي القدرات الخاصة وغيرها، وامتدت فصوله إلى دار أوبرا الإسكندرية ودمنهور، واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات القومية والدينية والاجتماعية المختلفة، إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

وقبل بداية الموسم الفني لدار الأوبرا المصرية لعام 2018-2019 أكتملت أعداد الطلاب في جميع الفصول.