أعلن أرسنال عن تشكيلة الفريق التي ستواجه كارديف سيتي ، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد محمد النني لاعب منتخب مصر على دكة بدلاء النادي اللندني ، حيث لم يشارك في أي مباراة من الثلاثة التي خاضها "المدفعجية" هذا الموسم حتى الأن أمام كلاً من مانشستر سيتي وتشيلسي ووست هام .

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي : تشيك – بيلرين – موستافي – سوكراتيس – ناتشو مونريال – جرانيت شاكا – ماتيو جويندوزي – رامسي – أوزيل – أوباميانج – لاكازيت .

📝 @MesutOzil1088, @LacazetteAlex, @Aubameyang7 all start - here’s our team for #CARARS



What do you make of it? pic.twitter.com/HqDrXv5oxV