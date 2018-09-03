ياسر جلال أفضل ممثل درامي عن «رحيم» بمهرجان «همسة»

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عزمها تكريم الفنان ياسر جلال، ومنحه جائزة أفضل ممثل دراما عن دوره في مسلسل "رحيم"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة.

وقال المهرجان، في بيان له اليوم الأحد، إن القرار جاء بعد اجتماع لجنة المهرجان، وعلى رأسها الفنان عزت أبو عوف، الرئيس الشرفي للمهرجان، إلى جانب المخرج أشرف فايق، رئيس لجنة التحكيم، وكلا من السينارست عاطف بشاي، والإعلامي إمام عمر، والإعلامي سمير فقيه، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصري، ومريم فتحي الحصري ورئيس المهرجان فتحي الحصري.

يذكر أن المهرجان يحمل في دورته المقبلة اسم الفنان الراحل "فريد شوقي"، ويقام يوم 30 سبتمبر الجاري بقاعة سيد درويش في مدينة الجيزة.

وحقق مسلسل "رحيم"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، نجاحا جماهيريا لافتا، ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة طويلة، وبعد خروجه من السجن، يجد رجاله وقد استولوا على جميع ممتلكاته، وشردوا أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.