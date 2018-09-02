سموحة يهدر صدارة الدوري بالتعادل مع بيراميدز

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فرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء بيراميدز أمام مضيفه سموحة بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي جمعهم على ستاد برج العرب ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم محمود سيد لسموحة في الدقيقة 13، عندما حول عرضية محمود منصور إلى داخل مرمى بيراميدز برأسية متقنة.

وأحرز أحمد توفيق هدف التعادل لبيراميدز سريعًا في الدقيقة 23، عندما أنطلق البرازيلي كينو من الجبهة اليسرى مخترقًا دفاع سموحة، ليقوم بتمريرة متقنة مرت من أمام محمد أبوجبل حارس الفريق السكندري، ليسجل توفيق في المرمى الخالي.

وأهدر محمود سيد فرصة تسجيل الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 31، عندما أهدر ركلة جزاء سددها خارج الملعب.

فيما شهد اللقاء حالة طرد واحدة، بحصول محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز على البطاقة الصفراء الثانية، بعد ضربه بالكوع للاعب سموحة خلال كرة مشتركة.

وبذلك أصبح رصيد بيراميدز 11 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتًا، وأرتفع رصيد سموحة إلى 9 نقاط في المركز الرابع.