فينوس تبيع 60 مليون لمبة موفرة وسياراتها تتخطى الـ 100

تخطت سيارات فينوس المتنقلة 100 سيارة تم توزيعها على مستوى الجمهورية بغرض تعزيز مبيعات الشركة ــ بحسب ماجد أحمد رئيس الشركة.

وأكد أحمد لـ (مال وأعمال ــ الشروق) أن الشركة تمكنت من زيادة عدد السيارات المتنقلة بهدف وصول منتجات الشركة إلى المستهلكين من أقصر طريق.

وأضاف أن الشركة تحصل على جميع التصاريح الخاصة بوقوف السيارات سواء من مجالس المدينة وجميع الجهات بهدف الحفاظ على العاملين فى الشركة من أى مضايقات.

وأكد أن الشركة نظمت احتفالا للعاملين بمناسبة تخطى السيارات المتنقلة لنحو 100 سيارة خلال الشهور الماضية.

وأضاف أن الشركة تمكنت من تحقيق مبيعات تخطت 60 مليون لمبة موفرة للطاقة منذ انطلاق المشروع خلال 2012 الماضى.

وأكد أن الشركة قامت بدور كبير فى تنفيذ خطة الحكومة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء من خلال التوسع فى بيع اللمبات التى ترشد استهلاك الطاقة.

وذكر أن الشركة حققت مصلحة أخرى للمستهلكين تتضمن تقليص فواتير استهلاك الكهرباء من خلال استخدام اللمبات الموفرة للطاقة.

ولفت أن الشركة طرحت عددا من العروض الترويجية تتضمن تجهيز شقق سكنية من غرفتين بسعر 1000 جنيه، بخلاف تجهيز شقق سكنية 3 غرف بسعر 1300 جنيه.

وأكد أن الشركة تستهدف خدمة المستهلك النهائى من خلال طرح تلك العروض الترويجية بداخل السوق المحلية.

وقال أحمد مسعد مدير التسويق بالشركة إنه من المقرر أن يشارك فى احتفالية فى مدينة المنصورة ستقوم إحدى شركات الكهرباء بتنظيمها بعد أن قامت وزارة الكهرباء بتنظيم مسابقة فى رمضان عن ترشيد الكهرباء.

وأضاف أن الشركة تبرعت بمنح الفائزين بعض الهدايا التى تتضمن توزيع شاشات عرض «lcd» على الفائزين بالمسابقة إلى جانب توزيع لمبات موفرة للطاقة.