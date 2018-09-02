محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقفط

قاد محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة تعديات عدد من المواطنين بالبناء على الأراضي الزراعية بطريق (قفط - القصير)، رافقه اللواء محمود حمزه نائب مدير أمن قنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ قنا أن الحملة قامت بتنفيذ 4 قرارات إزالة (قرار رقم 133 لسنة 2016 على مساحة حوالي 175 م2 عبارة عن دور أرضي وأعمدة خرسانية - قرار رقم 1431 لسنة 2014 على مساحة حوالي 400 م2 عبارة عن منزل من 3 طوابق وأعمدة خرسانية - قرار رقم 644 لسنة 2015 عبارة عن سور وأعمدة خرسانية - قرار رقم 2094 لسنة 2015 عبارة عن منزل من دور أرضي وأعمدة خرسانية).

وأوضح «الهجان» أنه تم استخدام عدد من المعدات الثقيلة لتنفيذ قرارات الإزالة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط مدعومة بعدد آخر من معدات مدينة قنا، وسط تأمين كامل من قوات الأمن المركزي بمديرية أمن قنا.

وشدد المحافظ على استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بكافة قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.