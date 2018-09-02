صرح الأستاذ الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف على مصر يوم 22 سبتمبر 2018، ويستمر لمدة ثلاثة شهور مقبلة، وهو يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، خاصة محافظة الإسكندرية وتصل لحد السيول أحيانا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرا لطبيعتها الجغرافية.

وقال "عبد العال"، في بيان له اليوم الأحد، إن الهيئة تهيب بكل المحافظين والمسؤولين لهذه المحافظات اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرا لمجابهة تلك الظاهرة؛ بهدف تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت وللمحافظة على شبكة الطرق، وعلى تأمين حركة السياحة، وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

وذكر أن الهيئة سوف تصدر تحذيراتها وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها وعلى رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة على الأقل.