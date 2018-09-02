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مدير أمن جنوب سيناء يفتتح معرض للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

كتبت - رضا الحصري:
نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 5:46 ص | آخر تحديث : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 5:46 ص
افتتح اللواء عبد المطلب الدسوقي مساعد أول الوزير لمنطقة سيناء، واللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، معرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمركز شباب طور سيناء، وذلك في إطار مبادرة «كلنا واحد»، وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية.

ووجه مساعد أول الوزير لمنطقة سيناء ومدير أمن جنوب سيناء باستمرار المعرض حتى أول أكتوبر.

شارك في الافتتاح عدد من قيادات مديرية أمن جنوب سيناء، كما تضمن المعرض كافة الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب وكل ما يتعلق بطلاب المدارس وعرضها بأسعار مخفضة.

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