مساعد سابق لترامب: الرئيس وافق على فكرة لقاء بوتين خلال الانتخابات

ــ محامون: ولاء «بابادوبولوس» للرئيس أوقعه فى شر أعماله.. ورئيس المخابرات الأمريكية الأسبق: ترامب يضيق الخناق على نفسه



كشفت مذكرة تابعة للفريق الدفاعى عن جورج بابادوبولوس، المساعد السابق فى الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، أن ترامب خلال حملته الانتخابية، كان منفتحا على مقترح بعقد لقاء بينه وبين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مارس 2016.

وأشار الفريق الدفاعى أن بابادوبولوس تطوع بالترتيب لاجتماع بين ترامب، المرشح الجمهورى آنذاك، وبوتين وذلك خلال تجمع بين ترامب ومستشاريه للسياسة الخارجية، ومن بينهم وزير العدل الحالى جيف سيشنز، الذى كان حينها سيناتور جمهورى، بحسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

وأضاف المحامون أنه «بينما رفض بعض الحضور فكرة بابادوبولوس، إلا أن ترامب أومأ بالقبول، وأرجأها إلى سيشنز الذى بدا وأنه أعجب بالفكرة، قائلا إن الحملة يجب أن تبحث فى ذلك الأمر».

وأشار المحامون إلى أن «بابادوبولوس كان يتوق لإظهار قيمته للحملة»، مضيفين أن موكلهم كذب على محققى مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف.بى.آى) ليس بهدف الاضرار بتحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق فى «التدخل الروسى» فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وإنما كذب «للحفاظ على طموحاته المهنية وولائه ــ المضلل على الأرجح ــ لسيده».

وأوضح المحامون أن بسبب ولاء بابادوبولوس لترامب ورغبته فى أن يلعب دورا محوريا فى الإدارة الجديدة فقد «وقع فى شر أعماله»، وأقروا أن موكلهم «كذب وأخفى وحذف وقائع مادية».

يشار إلى أن بابادوبولوس أقر، العام الماضى، بالكذب على المحققين الفيدراليين بشأن اتصالاته مع الروس وبروفيسور بريطانى، ووافق على التعاون مع تحقيق مولر، الذى أوصى بسجن مساعد ترامب السابق مدة أقصاها ستة أشهر وتغريمه 9.500 دولار.

إلى ذلك، قال جيمس كلابر، الرئيس الأسبق لوكالة المخابرات الأمريكية «سى.آى.إى» إن ترامب يضيق الخناق على نفسه بسبب تصريحاته غير العقلانية على موقع تويتر». وأضاف، فى مقابلة مع شبكة «سى.إن.إن» الأمريكية، مساء أمس، أنه «عندما نتتبع تسلسل الأحداث فى الأسبوع الماضى، من إدانة مدير حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت بثمانى تهم للتهرب الضريبى وعدم التصريح بأمواله، وتصريحات محامى ترامب السابق مايكل كوهين، وما كشف من سوء أفعال، أعتقد أنه (ترامب) يشعر وبشكل مستمر بالخطر من ناحية قانونية».

وتابع قائلا: «أظن أن ما يقوم به ترامب ــ حسب المصطلح العسكرى ــ هو تحضير ساحة المعركة لاتخاذ تدابير لاحقة».

وعبر حسابه على «تويتر» خلال الأيام الماضية، هاجم ترامب وسائل الإعلام بشكل عنيف وبصفة خاصة «CNN»، واتهمها بـ«تلفيق الأخبار وتزيف الحقائق».

كان محامى ترامب السابق كوهين أدلى بشهادات أقر فيها بانتهاك حملة ترامب قواعد تمويل الحملات الانتخابية للاستحقاق الرئاسى عام 2016.

فى غضون ذلك، تصاعدت التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، اليوم، مجددا، بعد أن كرر ترامب تهديده باستبعاد كندا من اتفاق التبادل الحر بين دول أمريكا الشمالية (نافتا) وذلك غداة تعليق مفاوضات تجارية صعبة اصطدمت بشكل واسع بتشدد الرئيس الأمريكى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب فى سلسلة تغريدات غداة تعليق المباحثات: «ليست هناك ضرورة سياسية لابقاء كندا فى اتفاق نافتا الجديد. اذا لم نبرم اتفاقا جيدا بعد عقود من التجاوزات، فإن كندا ستكون خارج» الاتفاق. كما هدد «ببساطة بإنهاء العمل بنافتا» اذا تدخل الكونجرس فى هذا الملف. وكتب ترامب، الذى أبرمت إدارته اتفاقا منفصلا مع المكسيك تسعى كندا للانضمام اليه: «إما أن نبرم اتفاقا جديدا وإما نعود إلى ما قبل نافتا».

وقال ترامب فى تغريدة أخرى: «لا يجب أن يكون علينا شراء أصدقاءنا بالاتفاقات التجارية السيئة والحماية العسكرية المجانية».

يشار إلى أن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند انهت بحدة الجمعة المباحثات مع الممثل الأمريكى للتجارة روبرت لايتيزر بسبب تصريحات لترامب تباهى فيها بأن إدارته لم تقدم أى تنازل لكندا وأن أى اتفاق لن يتم «فقط إلا بشروطنا». كما تابع فى تغريدة، أمس: «أحب كندا لكنهم استغلوا بلدنا لسنوات».

وكانت الولايات المتحدة والمكسيك أعلنتا الإثنين الماضى التوصل إلى تفاهم لا يشمل كندا لإعادة صوغ اتفاق نافتا الذى يربط البلدان الثلاثة لأمريكا الشمالية.