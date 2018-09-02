أسرة معتقل سعودي في أمريكا تتمكن من زيارته في سجنه

كشفت ابنة المعتقل السعودي في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة، حميدان التركي، المتهم باختطاف خادمته الإندونيسية والتحرش بها، عن تمكن أسرته من زيارته في سجنه.

وقالت نورة حميدان التركي، في تغريدة عبر حسابها بـ«تويتر» اليوم الأحد: «بحمد الله تيسرت لنا زيارة لوالدي، ويبلغكم سلامته وشكره ويوصيكم بالدعاء له».

وفي مارس الماضي، تمكّنت «نورة» من زيارة والدها، حيث وصفت هذا اللقاء الذي جمعها وشقيقتها بوالدهما بـ«الدافئ»، إذ امتزج بالألم والفرح معًا، بعد سنوات طويلة قضاها «التركي» خلف القضبان.

حينها كشفت «نورة» في تصريحات نشرتها صحيفة «عاجل» السعودية الإلكترونية عن تفاصيل زيارتها وشقيقتها «أروى» لوالدهما الأسبوع الماضي في سجنه بولاية كولورادو، بعد السماح لهما من قبل السلطات الأمريكية بزيارته، مؤكدة أن «اللقاء كان مليئًا بمشاعر الحنان الدافئة تذوقتا فيه لذة الأبوة».

يشار إلى أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على حميدان التركي بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية والتحرش بها، وإجبارها على العمل لديه جبرًا دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، بحسب رواية الشرطة الأمريكية.