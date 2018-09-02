إعصار قوي يقترب من جنوب اليابان

يقترب إعصار قوي من الساحل الجنوبي الياباني على المحيط الهادي، اليوم الأحد، ويمكن أن يصل إلى اليابسة يوم الثلاثاء المقبل، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج وسقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق بغرب وشرق اليابان، طبقا لما ذكرته صحيفة "ماينيتشي اليابانية" اليوم الأحد.

وبدأ الاعصار، من الساعة الثالثة مساء اليوم بالتوقيت المحلي يتجه من الشمال إلى الشمال الغربي في المحيط الهادي، جنوب جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وكانت سلسلة من الأعاصير قد ضربت اليابان مؤخرا، حيث اجتاحت فيضانات عارمة وانهيارات أرضية غرب اليابان.