انتهت المطربة ياسمين نيازى من تسجيل وميكساج أغاني ميني ألبوم جديد، بعنوان "هرقص مصر"، ومن المقرر طرحه قريبا عبر قناة الشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

وانتهت ياسمين من تصوير أغنية "هرقص مصر" علي طريقة الفيديو كليب في منطقة شبرامنت، وتولي مسئولية الاخراج نبيل مكاوي.

أغاني الألبوم هي، "هرقص مصر" من كلمات أسامة محرز وألحان شريف إسماعيل وتوزيع أشرف البرنس، و"كداب" كلمات هاني صارو وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و"جانا الهوا" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام، و"عاملة جامدة" كلمات محمد البوغة وألحان مصطفي الشعيبي وتوزيع أسامة عبد الهادي، و"بتاع حركات" كلمات هاني رجب وتوزيع ياسر ماجد وألحان خالد جندي.