مصدر بـ«الصحة»: حركة تغييرات واسعة بين قيادات الوزارة خلال أيام

الانتهاء من اختيار جميع مديري المستشفيات النموذجية خلال الأسبوع الجاري تنفيذا لإطلاقه

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، إنه من المنتظر خلال أيام إعلان حركة تغييرات واسعة في وكلاء الوزارة من مختلف المحافظات بنسبة تصل إلى 85%، حسب تقديره، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو مواجهة بعض نقاط القصور والشكاوى وتحسين المنظومة الصحية.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه، لـ«الشروق»، أن الوزارة تعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتحسين المنظومة الإدارية بشكل عام، مع استكمال التطوير استعدادا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت عدة تغييرات خلال اليومين الماضيين، جاء على رأسها تعيين الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية السابق، رئيسًا لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك خلفا للدكتور أحمد الأنصاري، الذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظا لسوهاج.

كما شملت التعيينات الجديدة، الدكتور خالد الخطيب رئيسًا للمؤسسة العلاجية، خلفا للدكتور علاء عوض، وكان يشغل الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة بالوزارة، وتعيين الدكتور حلمي عبدالرحمن، رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية العاجلة بوزارة الصحة، خلفا للدكتور خالد الخطيب.

كما تم تعيين الدكتورة ريهام غلاب رئيس قسم القلب بمستشفى البنك الأهلي، مديرًا للحملة القومية للكشف عن الأمراض السارية، والدكتور جلال عبدالفتاح الشيشيني، نائبًا لمدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية.

في سياق متصل، عقدت وزيرة الصحة والسكان، أمس السبت، اجتماعا، بمساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي، والدكتور هشام الشرقاوي مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وعددًا من مديري المستشفيات، الذين تم اختيارهم، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع بالمستشفيات النموذجية، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في يوليو الماضي ضمن حزمة مشروعات التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم وضع خطة لتشغيل هذه المستشفيات طبقًا لمعايير اعتماد الجودة الصحية بما يحقق تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية تليق بالمريض المصري، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث تغيير ملموس لدى المواطنين في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم بالتزامن مع الاجراءات التي تتم في سياق خطة التطبيق المرحلي لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الشرقاوي، مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية إلى، أنه تقدم 160 طبيبا لشغل وظيفة مدير مستشفى نموذجي بمحافظات الجمهورية، وذلك منذ إطلاق إعلان لاختيار مديري المستشفيات يوم 14 يوليو الماضي، بالإضافة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة تولت وضع أسس ومعايير لاختيارهم بطريقة علمية وبشفافية، وتم إجراء مقابلات لأكثر من 120 طبيبا حتى الآن، وتم اختيار عددا منهم وجاري اختيار باقي المديرين.

وكشف «الشرقاوي»، أن المستشفيات النموذجية التي تم اختيارها، وهي مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، وطوارئ فاقوس بالشرقية، والعجوزة بالجيزة، وبنها للتأمين الصحي بالقليوبية، و15 مايو بالقاهرة، ودار الشفاء بالقاهرة، والعجمي بالإسكندرية، والإسماعيلية، والباجور بالمنوفية، وسيتم الانتهاء من توزيع باقي مديري المستشفيات في المشروع خلال الأسبوع الجاري.