مدير أمن الإسكندرية يهنئ «قنصوة» على توليه منصب المحافظ

استقبل محافظ الإسكندرية، د. عبد العزيز قنصوة، اليوم الأحد، مدير الأمن، اللواء محمد الشريف، وذلك لتقديم التهنئة له لتوليه مهام منصبه الجديد محافظا للإسكندرية، متمنيا له دوام التوفيق والتقدم فى منصبه الجديد.

وقدم مدير الأمن، التهنئة لـ«قنصوة»، ولشعب الإسكندرية بتولي ابن من أبنائها منصب المحافظ، مؤكدا على استمرار تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن روح التعاون بين المحافظة والقوات المسلحة ومديرية الأمن هي أساس الإسكندرية كمدينة ساحلية، موضحا أن شغلنا الشاغل خلال الفترة الحالية والمقبلة هو الانضباط وتطبيق قانون رادع لجميع المخالفين.

من جانبه، قدم المحافظ، الشكر لمدير الأمن، ولجميع رجال الشرطة على مجهوداتهم التى يبذلونها لاستعادة الانضباط للشارع السكندري، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل على قلب رجل واحد ونجاحنا مرتبط بالأمن فهو القيمة الكبيرة والأساس فى مصر ورجال الأمن قادرين على موازنة الأمور.