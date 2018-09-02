صلاح يفرض حظر تجول على معسكر المنتخب بعد وصوله القاهرة

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وصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي إلى القاهرة فجر اليوم الأحد استعدادا للانتظام في معسكر الفراعنة لمواجهة النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وكان في استقبال صلاح إجراءات أمنية خاصة مشددة، وسيارة خاصة تنقله إلى مقر إقامته.

وتعد هذه الخطوة أول رد فعل من مسؤولي اتحاد الكرة لاحتواء الأزمة مع نجم ليفربول، بعدما أعلن عن حاجته لمعاملة خاصة وضرورة توفير سبل الراحة للاعبي المنتخب في التنقلات ومقر الإقامة.

كما تحرك مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بالتعاقد مع شركة أمن خاصة لفرض أقصى درجات الانضباط والالتزام على معسكر المنتخب في برج العرب، خاصة أنه الأول للمدير الفني المكسيكي خافيير أجيري.

وسيشهد محيط معسكر المنتخب ما يشبه بحظر التجول لمنع تسلل أي فرد أو وسيلة إعلامية لتفادي الأزمات التي شهدها معسكر المنتخب في مدينة بطرسبرج الروسية أثناء منافسات كأس العالم.