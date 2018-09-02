مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

أعلن مصدر في قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الأحد، مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين في انفجار عبوة ناسفة شمالي بيجي، 220 كلم شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي، إن "مجموعة من العاملين في تحضير الفحم تعرضوا ظهر اليوم لانفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارتهم في منطقة حاوي المصلخة، 15 كلم شمالي بيجي؛ ما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار بسيارتهم".

وأضاف: "جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى تكريت فيما طوقت قوة من الشرطة مكان الحادث تحسبا من وجود عبوات أخرى".

وما تزال مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين، تشهد بين الحين والآخر هجمات وتفجيرات وعمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والعشائري والمواطنين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم "داعش" عسكريا في بلاده.