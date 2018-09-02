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رغم نفي حميد الشاعري.. وليد منصور يؤكد: موعدنا بمطروح الجمعة المقبلة

الفنان حميد الشاعري
الفنان حميد الشاعري

نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 5:27 ص | آخر تحديث : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 5:27 ص
قال المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، إن حفل الفنان حميد الشاعري سيقام يوم الجمعة المقبلة 7 سبتمبر في بورتو مطروح.

وأوضح «منصور» أنه كان قد تعاقد مع «الشاعري» لإحياء هذا الحفل بتاريخ 31 أغسطس، إلا أنه تم تأجيله لظروف خارجة عن إرادته.

يذكر أن الفنان حميد الشاعري أصدر بيانا صحفيا قبل يومين، أوضح فيه أنه لم يتعاقد مع أي جهة على إقامة حفل بمطروح يوم 31 أغسطس، مشددًا على أنه تربطه علاقة قوية جدا بأهالي مطروح ويشرفه التواجد بينهم، إلا أنه فعليا لم يتعاقد على إقامة حفلات هناك، وأنه فوجئ بوجود إعلانات عن الحفل في شوارع مطروح عبر رسائل أصدقائه دون أن يعرف عنها شيئا.


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