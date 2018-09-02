عراقيون يتظاهرون في البصرة من أجل تحسين الخدمات

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أفاد شهود عيان اليوم الأحد، بأن مناطق متفرقة من محافظة البصرة تشهد مظاهرات شعبية عارمة للمطالبة بتحسين الخدمات وحل مشكلة مياه الشرب ومعالجة أزمة الكهرباء.

ونشرت السلطات العراقية قواتها الأمنية والاستخبارية في شوارع المحافظة، وإحيائها إلى الطرق المؤدية للمنشآت النفطية التي تديرها شركات نفطية من جنسيات أمريكية وروسية وبريطانية وإيطالية وصينية وماليزية وجنسيات أخرى عديدة؛ خوفًا من موجات المتظاهرين الذين ينتشرون في الشوارع للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.

ويقود المظاهرات شباب وزعامات العشائر والمثقفين وفئات أخرى من المجتمع، حيث تستخدم القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع لتفرق المتظاهرين.

وأعلن عباس الفياض رئيس نقابة الصحفيين فرع البصرة، أن القوات الأمنية أطلقت سراح مصور يعمل لحساب إحدى وكالات الأنباء العالمية بعد إيقافه لساعات لدواعي أمنية.

فيما أكد الناشط مرتضى علي، أن الوقت حان لمحاسبة المقصرين على سوء إدارتهم لسنوات.

وأضاف «علي»، أنه من المعيب على الجميع ما يحدث بالبصرة من نقص بالخدمات، وخاصة المياه الصالحة للشرب، مشددا على أن المتظاهرين سيلجأون إلى إقامة اعتصام مفتوح في حال عدم الاستماع إلى مطالبهم.