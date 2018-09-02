«التنمية المحلية» تعلن بدء الخطة السنوية لتدريب موظفي المحليات بمركز سقارة

• «شعراوي»: الخطة التدريبية تتضمن 113 دورة سنويا لـ3051 متدربا بمعدل 604 أيام تدريبية



اعتمد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، خطة التدريب السنوية 2018 - 2019 لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والتي تستهدف العاملين بالوزارة، والإدارات المحلية بالمحافظات، وتبدأ من بداية شهر سبتمبر الجاري، وحتى مايو 2019، وذلك لتطوير ورفع مستوى أداء العاملين بالمحليات.

وأكد «شعراوي»، في بيان صحفي اليوم الأحد، على اهتمامه بتدريب العاملين بالإدارة المحلية، على الأعمال التي يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات؛ بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين، بصورة أفضل وأسرع، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به، حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.

وأوضح، أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات، بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات، المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، باعتبارهم قادة المستقبل، وأساس نهضة الأمة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب، لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل، مضيفًا أن الخطة تتضمن دورة تدريبية متخصصة، لقادة المستقبل لإعدادهم وتأهيلهم لتولي القيادة في مجال المحليات.

وشدد الوزير، على أهمية الاهتمام بالصف الثاني من الموظفين وتدريبهم؛ ليكونوا على درجة الاستعداد لتولي الوظائف الأعلى، وتحمل كل شخص أعباء ما سيوكل إليه من أعمال، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة، ليكون أكبر مركز لتخريج القيادات المحلية في مصر وليحاكي أرفع المعاهد والأكاديميات الإدارية لإعداد القادة في العالم.

وأشار «شعراوي» إلى، أن الخطة التدريبية السنوية لمركز التنمية المحلية بسقارة تشمل 113 دورة يحضرها 3051 متدربًا على مدار 604 أيام تدريبية، موضحًا أن الخطة تتضمن دورات متخصصة في إعداد مدربين «TOT»، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية.

كما تشتمل الخطة أيضًا على تدريب العاملين بمكاتب الاستثمار، والعاملين بإدارات الحفاظ على التراث والعلاقات العامة بالوحدات المحلية، وبرنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، وسبل منعه بالإدارة المحلية، ومعايير الجودة الشاملة، وكيفية تقديم الخدمات للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

بالإضافة إلى برنامج لنظم المعلومات الجغرافية «GIS»، وتنمية مهارات رؤساء المدن والأحياء والمراكز في مجال أملاك الدولة، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون القانونية، بجانب صقل مهارات العاملين، بإدارات خدمة المواطنين، وتطوير الخدمات ، وأسلوب التعامل مع الجمهور، وصقل مهارات مهندسي التنظيم، بالإدارارت الهندسية، والعاملين بإدارات الموارد البشرية،والمشتريات.