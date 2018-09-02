ماى: لن أقدم أى تنازل حول «بريكست»

• رئيسة الوزراء البريطانية تستبعد استفتاء ثانيا لانضمام بلادها للاتحاد الأوروبى

• بروكسل تطرح إمكانية تمديد المفاوضات مع لندن لفترة قصيرة



تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بالتمسك بخطتها بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى بعد «بريكست»، رافضة قبول أى حلول وسط حول مقترحاتها، وذلك مع اقتراب الموعد النهائى للتوصل لاتفاق الخروج مع بروكسل.

وكتبت ماى فى صحيفة «ديلى تلجراف» البريطانية، اليوم، «لن أكون مرغمة بالقبول بتسويات على مقترحات خطة تشيكرز ليست فى مصلحتنا الوطنية».

وفى مواجهة معارضة شديدة من مؤيدى بريكست لخطتها، رددت ماى أنها تفضل عدم التوصل إلى اتفاق بدل تقديم تنازلات إضافية لبروكسل. وكتبت «سنكون على استعداد لعدم التوصل إلى أى اتفاق إذا لزم الأمر»، مستبعدة مرة جديدة تنظيم استفتاء ثانٍ حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. مضيفة «أن طرح السؤال مرة جديدة سيكون خيانة كبرى لديمقراطيتنا، وخيانة لهذه الثقة».

وكانت ماى عرضت فى يوليو خطة نصت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء «منطقة تبادل حر» جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبى تقوم على اتفاق جمركى ومجموعة من القواعد المشتركة.

وواجه المشروع الذى عرف بـ«خطة تشيكرز» باسم المقر الصيفى لرئاسة الحكومة البريطانية حيث تم التوصل إليه، على الفور معارضة قوية من دعاة بريكست فى صفوف حزبها المحافظ نفسه إذ اعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء الذى أفضى فى يونيو 2016 إلى الخروج من الاتحاد.

وعلى الاثر استقال وزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف بريكست ديفيد ديفيس فى خطوة كان له وقع شديد، فيما شكك قادة الاتحاد الأوروبى بإمكان تطبيق الخطة.

من جانبه، اقترح كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست ميشال بارنييه، تمديد وجيز للمفاوضات مع لندن المتعثرة حاليا مشيرا إلى وجوب إتمامها «بحلول منتصف نوفمبر». وذلك بعد أن كان من المقرر إنجاز المفاوضات قبل قمة قادة الاتحاد فى 18 أكتوبر.

وقال بارنييه فى مقابلة نشرتها صحيفة «فرانكفورتر ألجيماينى تسايتونج» الألمانية، اليوم: إنه «بعد الأخد بالاعتبار الوقت الضرورى لإبرام اتفاق بريكست فى البرلمانين البريطانى والأوروبى، علينا إنجاز المفاوضات بحلول منتصف نوفمبر».

وتراوح المفاوضات بين لندن وبروكسل حاليا مكانها فيما يلوح فى الأفق خطر بريكست متشدد فى حال عدم التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات تتركز حول العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين، ومسألة حدود إيرلندا.

ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى نهاية مارس 2019. على أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول أكتوبر لترتيب شروط الطلاق وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية.