مدير الأمن يهنئ محافظ المنيا الجديد لتوليه مهام عمله

استقبل اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، اللواء محمد الخليصي مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء مجدي عامر مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، حيث قدموا التهنئة للمحافظ بثقة القيادة السياسية لتوليه المسئولية بعد أدائه اليمين الدستورية محافظا للمنيا في حركة المحافظين الأخيرة.

وأشاد المحافظ، بحجم التعاون والتنسيق بين المحافظة والأجهزة الأمنية؛ لتحقيق أمن وآمان المواطن، قائلا: «إنه سيعمل على متابعة كافة المشروعات الجارية بالمحافظة؛ للتأكد من الانتهاء منها في المواعيد المحددة، ومراجعة كافة الملفات الخاصة بالمشروعات المتعثرة؛ لدفع العمل بها وتحقيق نسب عالية من إنجازها حتى يشعر المواطنون بنتائج خطط التنمية التي تعمل الدولة على تحقيقها».