انفجارات تهز مطار المزة العسكري في دمشق

سمع دوي عشرات الانفجارات في مطار المزة العسكري غربي العاصمة السورية دمشق ليل السبت/الأحد فضلا عن تصاعد ألسنة النيران من المطار، بحسب شهود عيان.



وقال سكان في حي المزة غرب العاصمة دمشق والمجاور لمطار المزة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عشرات الانفجارات مصدرها مطار المزة العسكري وأن السنة النيران تتصاعد من المطار لأكثر من نصف ساعة وأن سيارات الإسعاف والإطفاء اتجهت إلى المطار".



وأشار السكان إلى أن مستودعات الأسلحة داخل المطار ربما تكون تعرضت للقصف.



وأكدت مصادر مقربة من القوات الحكومية لـ(د.ب.أ) أن "مطار المزة تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي".



ولم يرد على الفور أى تعليق إسرائيلي.



يذكر أن مطار المزة تعرض لقصف جوي من قبل إسرائيل وكان أخرها بداية شهر مايو الماضي.