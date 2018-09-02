استطلاع: أغلب الألمان يرون التطرف اليميني مشكلة «شرق ألمانيا» بصفة خاصة

كشف استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان لديهم قناعة مفادها أن شرق ألمانيا يعاني مشكلة خاصة مع التطرف اليميني، على نحو يزيد عن غرب البلاد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، التي نشرت نتائجه في عددها الصادر اليوم الأحد، أن 66% من المشاركين يؤيدون ذلك، في حين رأى 21% الأمر على نحو مختلف.

وفي شرق ألمانيا، أوضح 57% ممن شملهم الاستطلاع أن مشكلة التطرف اليميني تزيد في الشرق على الغرب، مقابل 39% رأوا غير ذلك.

وبحسب الاستطلاع، تغيرت ألمانيا بالنسبة لـ66% من المواطنين منذ بداية أزمة اللاجئين في عام 2015، في اتجاه سلبي، فيما أوضح 17% فقط أن البلاد تطورت إلى الأفضل.

ووفقا للنتائج، يشعر 82% من الألمان أن المناخ المجتمعي أكثر فظاظة بشكل واضح مقارنة بالأعوام الماضية، فيما عارض 11%.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، للصحيفة الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم: "البلد تغير قليلا، تراجعت حدود التسامح وصارت النقاشات أكثر احتداما، تزايدت مخاوف المواطنين وقلقهم بشأن مسألة الهجرة، هذا الموضوع يقسم المجتمع في بلادنا ويسهم في الاستقطاب".

وبحسب الاستطلاع، يرى 27% فقط أنه لا بأس من خروج احتجاجات ضد الأجانب، فيما أبدى 66% عدم تفهمهم لذلك، ولكن 71% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن تفهمهم للاحتجاجات ضد وقوع أعمال عنف يرتكبها أجانب، في حين اعتبر 21% أن مثل هذه الاحتجاجات تعد خطأ.

تجدر الإشارة إلى إجراء الاستطلاع يوم 30 أغسطس الماضي، وشمل 500 شخص.