كيرى: صدمت بمظهر نتنياهو أيام الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014

وزير الخارجية الأمريكى الأسبق فى مذكراته: رئيس الوزراء الإسرائيلى كان فى أضعف حالاته بعد بلوغ صواريخ حماس أهدافها

كشف وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى، عن جوانب من علاقاته مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنه صدم بمظهر الأخير أيام الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014.

وأشار كيرى فى تسريبات لمذكراته المعنونة بـ«إيفرى داى إز إكسترا»، والتى ستصدر غدا الثلاثاء، إلى أنه لم ير نتنياهو «مغلوبا على أمره، ويفتقد الحيوية والتبجح الذى يتميز به عادة»، كما رآه حين التقاه بعد نجاح صواريخ «حماس» فى إجبار إسرائيل على إغلاق مجالها الجوى ووقف حركة الطيران من وإلى مطار «اللد» صيف 2014.

وكتب كيرى: «لقد أثرت فى نفسى رؤية نتنياهو لأول مرة تحت الضغط، كان نتنياهو فى أكثر لحظاته ضعفا منذ أن تعرفت عليه».

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تكشف مذكرات كيرى سوء العلاقة بين فريق الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما ونتنياهو.

وكشف كيرى أن نتنياهو هو الذى اقترح مشروعا لوقف إطلاق النار خلال حرب 2014 تضمن تنازلات لـ«حماس»، مشيرا إلى أن نتنياهو قام بتسريب مسودة المشروع وروج له على أنه أفكار تقدمت بها حركة «حماس»، «حيث عرضنى وكأننى أتبنى أفكار الحركة».

وكتب كيرى أن رغبة نتنياهو فى إجراء لقاء معى على انفراد «كرس لدى انطباعا فى البداية بأنه مستعد لتحمل المخاطر لإنجاز التسوية، وهذا ما دفعنى لإقناع الرئيس أوباما وقتها بالتعامل بجدية أكبر مع الجهود الهادفة للتوصل لتسوية الصراع».

وأضاف كيرى أن نتنياهو قال له: «سأحاول التقدم فى مسار التسوية، لكن عليكم أن تعرفوا أمرين أساسيين، وهما أن العرب فى هذه المنطقة يكذبون كل الوقت، وهذا لا تدركونه أنتم الأمريكيون، إلى جانب أنه أقصى ما يمكن أن أوافق عليه قد لا يلبى الحد الأدنى الذى يصر عليه أبومازن».

وتطرق وزير الخارجية الأمريكى الأسبق فى مذكراته للحظة حرجة خلال مفاوضات نووى طهران، كاد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ينسف فيها الصفقة المنشودة، بحسب صحيفة «جويش إنسايدر» الإسرائيلية.

وأشار كيرى إلى أن ظريف انفجر غضبا فى لحظة ما، وقال: «هذه إهانة، أنت تحاول أن تهددنى»، وأضاف وهو ينهض من كرسيه استعدادا لمغادرة القاعة: «لا تهدد الإيرانى أبدا».

ووفقا للصحيفة فإن كيرى استطرد بأنه «تبع ذلك صمت قصير، قبل أن يكسره وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الذى أضاف: «والروسى أيضا!».