اليابان تزود قواتها بمدمرات لاعتراض صواريخ «كروز»

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تعتزم وزارة الدفاع اليابانية، تزويد المدمرات الجديدة لقوات الدفاع الذاتي البحرية من طراز «مايا» بنظام «إيجيس» الدفاعي، بصواريخ «ستاندرد-6» ونظام صاروخي مضاد للطائرات؛ لإسقاط صواريخ كروز، طبقا لمصادر مطلعة.

وقالت وكالة «جي.جي.برس» اليابانية للأنباء اليوم الأحد، إن الوزارة ضمت 13.2 مليار ين في طلبها للميزانية للعام المالي 2019، لشراء تلك الأسلحة، التي تعترض صواريخ كروز.

ومن المقرر، أن تبدأ مدمرات «مايا»، التي لديها إمكانية دفاعية متطورة للصواريخ الباليستية، العمل في عام 2020.

وتعزز الوزارة مبادرة متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي، ستعترض الصواريخ من خلال استخدام طائرات ورادارات «إيجيس» المزودة بأجهزة الإنذار المبكر ومعدات أخرى، لاسيما وسط تهديدات لصواريخ كراوز التي تملكها الصين وتقوم كوريا الشمالية بتصنيعها.

وفي طلبها للميزانية، طالبت الوزارة بمبلغ 11.1 مليار ين لشراء صواريخ اعتراضية طراز «إس.إم.6» و2.1 مليار ين لتكلفة الإطلاق التجريبي لتلك الصواريخ.