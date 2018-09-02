ضبط كمية كيرة من مخدر حشيش بحاوية في ميناء بورسعيد

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل حاوية ترابيزات مكواه، أثناءوجودها بساحة الصادر بجوار المستودع العام بميناء بورسعيد.

وكانت مذكرة معلومات مقدمة من العقيد عمرو مجدى، وكيل مباحث موانىء بورسعيد، تفيد بإشتباههم فى الحاوية سعة 40 قدم، تحت رقم (Mrku2840380)، المسجلة بالشهادة الجمركية رقم (3528) ومشمولها مستلزمات منزلية وترابيزات مكواه، وارد سوريا باسم أحد المستخلصين.

وبعد الكشف على إستمارة المعاينة، وقبل إجراءات الإفراج عنها؛ حيث وجد بداخلها كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخبأة داخل ترابيزات المكواه.

وعلى الفور، قرر السيد عوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، تشكيل لجنة جمركية برئاسة جمال مصلح، مدير حركة، ومحمد يوسف، مدير إدارة الحركة، لكشف وتصنيف محتويات الحاوية لبيان المقدار الفعلي لمخدر الحشيش.

وجاري حصر الكميات المضبوطة بمعرفة لجنة جمركية مشكلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة محضر الواقعة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.