ظهر الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء خلال تقديمه برنامجه «مانشيت»، وأمامه أطباق من الفاكهة، داخل الاستوديو، وقام باستعراض أسعارها بعد حملة «خليها تحمض»؛ لمحاربة جشع وغلاء التجار.



وقال «القرموطي»، خلال تقديمه برنامجه عبر قناة «النهار»، أمس السبت: «الفاكهة جواها دبان وبتتباع العنب بـ60 جنيهًا، والخوخ بـ40 جنيهًا، والمانجو بـ30جنيهًا، والكيوي بـ50 جنيهًا، والجوافة بـ20 جنيهًا، والكمثري بـ15 جنيهًا، والموز بـ18 جنيهًا، والبلح بـ12 جنيهًا».



وسادت حالة من الغضب الشعبي في مصر، جراء الارتفاع في أسعار الفواكه والخضراوات بالأسواق، ترجمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر»، من خلال تدشين حملة لمقاطعتها، بدءًا من بداية شهر سبتمبر ولمدة أسبوع، حتى تنخفض أسعارها.



