مقتل 3 أشخاص على الأقل في تحطم مروحية بشمال أفغانستان

ذكر مسؤولون أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا عندما تحطمت مروحية، خلال إقلاعها بإقليم بلخ شمال أفغانستان.

وقال حنيف رضائي، أحد المتحدثين باسم الجيش في الإقليم، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن الضحايا هم اثنان من أفراد الجيش الأفغاني وطيار أجنبي.

وتابع «رضائي» أن 3 أشخاص على الأقل، من بينهم فرد آخر أجنبي من الطاقم، أصيبوا في الحادث، الذي وقع في مركز القيادة للجيش الأفغاني في إقليم بلخ صباح اليوم الأحد. وأضاف أنه تم إنقاذ 7 ركاب آخرين ويتلقى المصابون العلاج في مستشفى القاعدة.

غير أن محمد أفضال حديد، أحد أعضاء المجلس الإقليمي، ذكر أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في تحطم الطائرة. ولم يتم تحديد هوية الطيار الأجنبي.

وذكر «رضائي» أن النار اشتعلت في المروحية بعد تحطمها. ونشرت قناة «1.تي.في» التلفزيونية المحلية صورة للتحطم أظهرت سحابة من الدخان الأبيض والأسود، تتصاعد في السماء.

وذكر المسؤولون أن المروحية كانت تقل تعزيزات وإمدادات لإقليم فارياب غرب إقليم بلخ.