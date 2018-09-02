«تطوير» توقع مذكرة تفاهم مع «كيرتين للضيافة» لإقامة 7 فنادق بالعين السخنة والساحل الشمالى

وقعت شركة تطوير مصر، مذكرة تفاهم حصرية مع كيرتين للضيافة المتخصصة فى إدارة وتشغيل الفنادق وإحدى الشركات التابعة لمجموعة كيرتين الاستثمارية العالمية.

تتضمن الاتفاقية اقامة 7 مشاريع فندقية جديدة فى مشروعى المونت جلالة فى العين السخنة وفوكا باى بالساحل الشمالى. ومن المنتظر أن يضم المونت جلالة 3 مشاريع فندقية (Cloud7 للشقق الفندقية متكاملة الخدمات، فندق Cloud7، وفيلات تحمل علامة The House، شقق فندقية متكاملة الخدمات، وفندق The Hotel) بإجمالى 1340 غرفة ووحدة واجمالى مساحة بنائية 108000 متر مربع، بينما يضم فوكا باى 4 مشاريع فندقية (فندقان لعلامة House Hotels وشقق فندقية متكاملة الخدمات، وفندقين Cloud7 وكبائن وأكواخا شاطئية متكاملة الخدمات) بإجمالى عدد وحدات يصل إلى أكثر من 1000 وحدة على مساحة اجمالية 100000 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الافتتاح التجريبى لفندق House Hotel Fouka داخل مشروع فوكا باى بالساحل الشمالى عام 2020.

وقال أحمد شلبي ــ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر هذا المفهوم ان التعاون مع كيرتين للضيافة هو نتاج سنوات من البحث عن شريك يقدم أساليب جديدة فى التفكير وطرقا مختلفة فى الإدارة بما لا يتوافق فقط مع أسلوبنا فى التفكير، ولكنه ــ وهذا هو الأهم ــ يتمتع بالمرونة الكافية لدمج واستيعاب المتطلبات المختلفة لمشروعاتنا.

وتستهدف تطوير مصر أن يصبح مشروعاها المونت جلالة وفوكا باى، الوجهة السياحية الأولى فى مصر، ليس فقط فى اجتذاب المسافرين المحليين، ولكن الأهم، اجتذاب المسافرين الأجانب من جميع أنحاء العالم.

اضاف شلبى: «لقد شهدت السياحة المصرية انتعاشا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استقبلت مصر حوالى 5.26 مليون سائح فى 2017، وقد حفزنا ذلك كمطورين عقاريين على اقامة مشروعات تتضمن عوامل جذب سياحى جديدة، والتى من شأنها لعب دور هام فى تطورنا كشركة، وفى المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى فى مصر».