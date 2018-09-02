قال المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة تنمية الريف المصري، إن قرار فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أرض مشروع الـ1.5 مليون فدان، يهدف لتنويع عمليات طرح الأراضي؛ لمخاطبة أكبر قدر من المستفيدين.



وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس السبت، أن هناك أراضي مطروحة لصغار المزارعين وأخرى للمستثمرين المصرين والأجانب، مشيرًا إلى تفعيل آلية أخرى بحق الانتفاع من خلال تخصيص 100 ألف فدان غرب محافظة المنيا.



وذكر أن حق الانتفاع لمدة 25 سنة بتكلفته 1000 جنيه للفدان سنويًا، وبمعدل زيادة 10% كل 3 سنوات حتى الانتهاء من مدة الانتفاع كاملة، موضحًا أن أقل مساحة للتعاقد 500 فدان، والأراضي متاحة للمصريين سواء الشركات أو الأفراد، بالإضافة للمستثمرين الأجانب.



وأشار إلى إجراء دراسات دقيقة على تجربة حق الانتفاع حتى الانتهاء من الأراضي المخصصة للمشروع بالكامل، تمهيدًا لتكرار التجربة مرة أخرى في جميع المحافظات.



