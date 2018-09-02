تستكمل الدوريات الأوروبية انطلاقتها اليوم الأحد، قبل التوقف الدولي الأسبوع المقبل، بمباريات مثيرة في الخمس دوريات الأكبر في القارة العجوز.

في إنجلترا يفتتح آرسنال مباريات اليوم بمواجهة خارج ملعبه أمام كارديف سيتي في الثانية والنصف ظهرا، حيث يسعى المدفعجية لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الذي تحقق في الجولة الماضية على حساب الجار اللندني وست هام.

وفي مباراة أخرى يسعى مانشستر يونايتد إلى نفض غبار الخسارة في المباراتين الماضيتين أمام برايتون وتوتنهام من خلال تحقيق الفوز على بيرنلي الذي يظهر في صورة سيئة مغايرة عن الموسم الماضي، من خلال خسارته لمباراتين وتعادله في مباراة منذ بداية الموسم.

المباراة الأخيرة في هذه الجولة ستجمع واتفورد بضيفه توتنهام ، في مباراة مثيرة يسعى من خلالها "السبيرز" إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي والدخول في صراع الصدارة مجددا مع السيتي وليفربول وتشيلسي.

الدوري الإسباني سيفتتح مبارياته اليوم بديربي بين ليفانتي وفالنسيا، ثم يلعب ديبورتيفو آلافيس أمام إسبانيول ثم يختتم اليوم بمواجهتين كبيرين، حيث يلعب بطل الموسم الماضي برشلونة أمام هويسكا الصاعد الجديد ثم يبرز ديربي آخر بين ريال بيتيس وإشبيلية.

وفي إيطاليا يبرز لقاء سامبدوريا ونابولي على ملعب "لويجي فيراريس" في الثامنة والنصف مساء.