مدرب الاتحاد: نسعى لاستغلال كبوة الترجي

أبدى محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، تفاؤله بشأن التأهل لدور الـ16 للبطولة العربية على حساب الترجي التونسي.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "نسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام الترجي، وهدفنا هو العبور للدور القادم، نعرف قدراتنا جيدًا ونثق في قدرات اللاعبين، ونهدف لتقديم مباراة كبيرة تشرف مصر ونادي الاتحاد".

وأضاف: "نعلم أن الترجي يمر بفترة عدم توازن في الفترة الأخيرة، وتراجع في النتائج وهو ما يحفزنا لتقديم مباراة كبيرة، خاصة مع هجوم الصحافة التونسية على الفريق بسبب كبوته الأخيرة".

ويستضيف الترجي فريق الاتحاد في ملعب رادس، في التاسعة مساءً بإياب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال، وكانت مباراة الذهاب في الإسكندرية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.