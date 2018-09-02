إزالة 12 حالة إشغال بطريق «القاهرة - أسوان» بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام وخلق سيولة مرورية وعودة الانضباط للشارع.

قال محمد سيد رئيس المركز، في بيان صحفي اليوم، إن الوحدة المحلية أزالت 12 حالة إشغال بطريق (القاهرة - أسوان)؛ وذلك لتوسيع الطرق وتيسيرا على المارة من المركبات والمواطنين، و18 حالة إزالة لأكشاك مخالفة بحي غرب المدينة.

من جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار بإزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بنجع عبده يوسف بمساحة 4 قراريط، وذلك خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.