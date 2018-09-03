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كاميرا الشروق ترصد ركلة جزاء صحيحة للأهلي تغاضى عنها ابراهيم نورالدين

إبراهيم نورالدين فى مباراة الأهلي والإنتاج الحربي .. تصوير أحمد عبدالجواد
إبراهيم نورالدين فى مباراة الأهلي والإنتاج الحربي .. تصوير أحمد عبدالجواد
عمرو فهمي
نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 11:44 م | آخر تحديث : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 11:45 م

 تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الإنتاج الحربي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

 وارتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 9 نقاط. ( اقرأ التفاصيل )

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لوليد أزارو في الشوط الأول، صحيحة تمامًا.

ورصدت كاميرا الشروق اللعبة التى أثارت الجدل فى الشوط الأول والتى لم يحتسبها إبراهيم نورالدين ، أو لم يشير لها الحكم الخامس ابراهيم نور الدين .

 

 








 تصوير أحمد عبدالجواد


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