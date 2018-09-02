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قائد عراقي: العثور على عبوات ناسفة وأسلحة تابعة لـ«داعش» خلال عملية عسكرية بالأنبار

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 10:03 ص | آخر تحديث : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 10:03 ص

قال مدير شرطة الطوارئ في محافظة الأنبار العراقية العقيد الركن عامر إسماعيل محمد، إن القوات الأمنية نفذت عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في المناطق الصحراوية بالمحافظة.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريح خاص لقناة «الحرة» الإخبارية اليوم الأحد، أنه تم العثور خلال العملية عسكرية على عدد من العبوات الناسفة التابعة لمخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي وعدد من الأسلحة والذخيرة، وأكد استمرار العمليات الأمنية لمنع تواجد الخلايا الإرهابية في المناطق الصحرواية بمحافظة الأنبار.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أعلن في شهر ديسمبر 2017 الانتصار على تنظيم «داعش» بعد 3 سنوات من القتال.


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