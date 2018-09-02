إحالة 24 طبيبا وممرضا بالوحدات الصحية بطوخ للتحقيق

قرر محمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ إحالة 24 طبيبا وممرضا بالوحدة الصحية بالعمار وإمياي للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل والتقصير في أداء الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال «خيري»، في بيان صحفي اليوم، إن الشكاوى وردت للأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ من المواطنين بتغيب الأطباء بالوحدات الصحية عن العمل، وعلى الفور تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على الوحدات الصحية ومتابعة الموقف.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملات كشفت عن وجود 8 أطباء و2 من التمريض بالوحدة الصحية العمار، كما تبين عدم وجود 12 طبيبا و2 من الممرضين بالوحدة الصحية بقرية إمياري.

تم إحالتهم للتحقيق وعرض مذكرة على الدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم.