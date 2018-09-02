يطرح مؤتمر اليورومنى المزمع انعقاده بعد يومين تساؤلات حول مدى جاهزية القطاع المالى فى مصر، وقدرته على التكيف مع هذه التغيرات واستيعابها، وهل الاقتصاد المصرى لديه المرونة الكافية للتكيف مع المستجدات المختلفة؟ وما هى أهم استراتيجيات الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.

«المرونة والسرعة» هو العنوان الذى اتخذه مؤتمر اليورومنى فى دورته الجديدة 4 بعد غد سبتمبر المقبل، بمشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التعليم طارق شوقى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وفقا للبيان الصادر عن إدارة المؤتمر: نبحث عن الشراكة المصرية الأوروبية ومستقبلها.