تأهل روجيه فيدرر إلى الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بتغلبه على نيك كيريوس، اليوم السبت، في الدور الثالث من البطولة، فيما خسرت الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الثالثة في البطولة، أمام دومينيكا سيبولكوفا.

وافز فيدرر /37 عاما/ على كيريوس بنتيجة 6 / 4 و6 / 1 و7 / 5 ، بينما فازت سيبولكوفا على كيربر 3 / 6 و6 / 3 و6 / 6.

واستمرت المباراة بين فيدرر وكيريوس أقل من ساعتين.

وجاء هذا الفوز ليعزز تفوق فيدرر على كيريوس في المواجهات المباشرة حيث كانت هذه المباراة هي الرابعة بينهما ، واستطاع فيدرر من خلالها أن يحقق فوزه الثالث مقابل الخسارة في مباراة.

وتمكنت سيبولكوفا من إيقاف مساعي كيربر، حاملة لقب البطولة في نسخة 2016، من التتويج بلقب الجائزة الكبرى (جراند سلام) الثاني لها هذا العام.

وبخسارة كيربر ، الفائزة ببطولة ويمبلدون هذا العام، ودعت المصنفات الثلاث الأولى منافسات البطولة.