سائق يخنق زوجته حتى الموت بسوهاج: «علت صوتها عليا»

لقيت ربة منزل بقرية برديس مركز البلينا بسوهاج مصرعها، على يد زوجها، حيث قام بخنقها بـ«إيشارب» نتيجة مشادة كلامية بينهما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المركزي.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بإخطار من مركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول المدعوة «عبير. م. د»، 22 عاما، ربة منزل، وتقيم بناحية برديس - دائرة المركز، جثة هامدة.



أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد طارق يحيى، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، وبالفحص وسؤال زوجها المدعو «فراج. ح. ع» 27 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما وعلو صوتها عليه، قام على إثرها بالتعدي عليها بالخنق بإيشارب مما أدي لوفاتها.



تم القبض على المتهم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق التى أمرت وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وبحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق على أن يراعى له التجديد 15 يوما.