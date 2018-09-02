الشرطة الألمانية: إصابة 9 على الأقل خلال مظاهرات كيمنيتس

قالت الشرطة إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا يوم السبت في مظاهرات مضادة بمدينة كيمنيتس شرقي ألمانيا.



وسُجل ما لا يقل عن 25 جريمة جنائية، من بينها إلحاق أضرار مادية بالممتلكات، وإيذاء بدني، ومقاومة الاعتقال، واستخدام شارات منظمات محظورة.



وتم الإبلاغ عن مشاجرات بين المتظاهرين والشرطة عندما توقفت مسيرة الجناح اليميني في وقت مبكر عن الموعد المقرر عند تمثال كارل ماركس في المدينة.



وأصيب رجل أفغاني (20 عاما) بإصابات طفيفة بعد تعرضه لهجوم. ووصفت الشرطة مهاجميه المزعومين بأنهم أربعة أشخاص مجهولي الهوية كانوا يغطون وجوههم.